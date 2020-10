Ligue 1 : le programme et les résultats de la 8e journée

Retrouvez l'intégralité du programme et des résultats de la 8e journée de Ligue 1. Vendredi, Rennes accueille Angers, samedi, Lorient affronte Marseille et le PSG reçoit Dijon. Dimanche, le leader Lille se déplace à Nice et Lyon joue face à Monaco pour le choc de ce week-end.