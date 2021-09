Retrouvez l'intégralité du programme et des résultats de la 8e journée de Ligue 1. Le retour au calme est espéré ce week-end après la hausse des violences de supporters. Paris, toujours privé de Messi, reçoit Montpellier, Marseille face à Lens en affiche dimanche.

Ligue 1 : le programme et les résultats de la 8e journée

Cette 8e journée de Ligue 1 sera-t-elle plus calme que les précédentes ? Le championnat de France espère un retour au calme après les nombreux incidents de supporters qui se répètent depuis le début de la saison.

Samedi à 21h, le leader Paris accueille Montpellier au Parc des Princes. Encore privé de Messi, qui se remet d'une contusion au genou gauche, Pochettino devrait mettre en avant Achraf Hakimi, auteur de trois buts depuis le début du championnat.

Saint-Etienne va devoir redresser la barre et vite. Trois points en sept journées, aucune victoire, quatre défaites et quatorze buts encaissés : l'ASSE réalise son plus mauvais départ depuis la saison 1988-1989. Les Verts rencontrent Nice (samedi, 17h) pour tenter de lancer enfin leur saison.

Dimanche à 20h45, la soirée promet d'être chaude au Vélodrome pour le match Marseille - Lens. Enthousiasmants depuis le début de la saison, mais freinés lors de la dernière journée, l'OM est au deuxième au classement, à 7 points de Paris mais avec un match en moins. Les deux clubs ont connu des violences de supporters lors de leurs derniers matchs. Le RC Lens (4e) a d'ailleurs déconseillé à ses supporters de se rendre à Marseille après les débordements lors du derby Lens-Lille.