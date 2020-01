Ligue 1 : le PSG concède le nul face à Monaco

Paris, France

Retour mitigé pour les Parisiens en Ligue 1. Le PSG a été accroché par Monaco, ce dimanche, pour la 20e journée de championnat. Score final 3-3 sur la pelouse du Parc des Princes. Après Linas-Montlhéry et l' ASSE, réduit rapidement à 10, les Rouge et Bleu ont trouvé face aux Rouge et Blanc la plus belle adversité de ce début d'année.

Une opposition au niveau du PSG

Avec les quatre fantastiques devant, Paris a rapidement ouvert le score grâce à Neymar dès la 3e minute. Les Monégasques sont rapidement revenus au score sur une belle action collective conclue par Geslon Martins quatre minutes plus tard. Galvanisé par l'égalisation et grâce à un jeu séduisant et rapidement tourné vers l'avant, Monaco double la mise par l'intermédiaire de Ben Yeder.

Les hommes de Thomas Tuchel se ruent sur le but des visiteurs et c'est Neymar qui va chercher l'égalisation, même si sa frappe est contrée par Ballo-Touré. Le Brésilien inscrira bien un doublé quelques minutes plus tard en transformant un penalty obtenu par Kylian Mbappé.

Monaco peut remercier Slimani

Au retour des vestiaires, les 22 acteurs ont poursuivi leurs efforts pour livrer une seconde période animée. Keylor Navas a sauvé dans un premier temps les Parisiens sur une tête de Slimani. L'attaquant monégasque a finalement réussi à tromper le portier Rouge et Bleu à 70e minute. Seul dans les six mètres, le buteur Algérien n'a plus qu'à finir le travail.

Les Parisiens retrouvent Monaco

Le marathon de matchs se poursuit pour le PSG qui doit enchaîner dès mercredi avec la 15e journée de Ligue 1. Les Rouge et Bleu ont rendez-vous en principauté pour affronter à nouveau les Monégasques dans une rencontre qui avait été reportée à cause des intempérie. Une affiche, bis, à vivre comme toujours en direct sur France Bleu Paris.