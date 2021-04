LIGUE 1 - Le PSG prend la tête provisoire du championnat en gagnant à Metz (3-1)

Le Paris Saint-Germain a pris la tête du championnat de Ligue 1 après sa victoire (3-1) contre le FC Metz. Au départ, le PSG a aligné Neymar et Mbappé, un onze qui voyait le retour de Marco Verratti (absent contre Angers) et de Keylor Navas (absent les deux dernières rencontres). Angel Di Maria et Mauro Icardi, deux Argentins en forme, démarraient sur le banc. Côté FC Metz, Frédéric Antonetti optait pour un 5-3-1-1, avec Boulaya et Leya Iseka pour seuls acteurs du jeu offensif.

Première mi-temps : solide PSG

Le Paris Saint-Germain se mettait dans les meilleures dispositions possibles dès la 5e minute de jeu avec une superbe ouverture dans la profondeur d'Ander Herrera pour Kylian Mbappé, qui contrôlait le ballon de la poitrine, se l'emmenait, et parvenait à reprendre, tant bien que mal, le cuir : poteau rentrant et but ! Suite à cela, le PSG gérait, avec quelques occasions notamment un coup franc et une frappe de Neymar, malheureusement non cadrés.

Coup de froid mais réponse de super Mbappé

Dès le retour du vestiaire, le FC Metz égalisait sur une erreur de marquage au deuxième poteau, Fabien Centonze trompait Navas de la tête. A ce moment-là, Paris pouvait se sentir en danger mais sur un pressing le ballon arrivait dans les pieds de Mbappé, sa frappe puissante contrée trompait Oukidja. Neymar et Mbappé sortaient en prévision du match face à Manchester City. En fin de match, le PSG aggravait la marque via Icardi, sur pénalty, d'une superbe panenka.