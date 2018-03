Paris, France

Au moins le message est clair, le PSG a bel et bien la tête à mardi prochain (PSG - Real Madrid, 8ème de finale de Ligue des Champions). Unai Emery a convoqué 18 joueurs mais à surtoutl'entraîneur laissé un grand nombre de titulaire au repos. Pour affronter Troyes, ce samedi à 17h, le PSG se passera de Cavani, Pastore, Verratti qui sont laissés au repos et Mbappé + Marquinhos eux sont blessés. La surprise vient donc des joueurs appelés, outre l'expérimenté cadre de la réserve Kevin Rimane, Unai Emery a convoqué pour la première fois Timothy Weah. Le fils du président du Libéria et ancien joueur vedette du PSG (Georges weah) est âgé de 18 ans. Il est attaquant de pointe en U19 et en réserve du PSG.