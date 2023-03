Ligue 1 : Le PSG arrache la victoire, 2-1 face à Brest

Le Paris-Saint-Germain a affronté Brest ce samedi 11 mars au stade Francis-Le Blé, match comptant pour la 27e journée de Ligue 1. Parmi le onze de départ, et trois jours après la défaite en Ligue des Champions face au Bayern Munich, Christophe Galtier a aligné Kylian Mbappé et Lionel Messi.

Les Parisiens ont largement dominé la première mi-temps, avec 80 % de possession de balle. Une domination qui leur a permis d'ouvrir le score face aux Brestois, 15e au classement provisoire, à la 37e minute de jeu grâce à un but de Carlos Soler. Il s'agit de sa troisième réalisation en L1, buteur contre Troyes (4-3) et Auxerre (5-0) cette saison. Le PSG n'a pas mené longtemps au score puisque Brest a égalisé à la 44e minute avec un but de l'attaquant Franck Honorat.

Kylian Mbappé arrache la victoire

Malgré plusieurs occasions en deuxième mi-temps, le PSG a dû attendre les toutes dernières minutes de la rencontre pour s'imposer. Un deuxième but inscrit par Kylian Mbappé à la 90e minute de jeu. A noter que Mbappé a écopé d'un carton jaune, tout comme le brestois Haris Belkebla.

Le PSG reste en tête du classement, avec 66 points. Les Parisiens devancent l'OM et Monaco.