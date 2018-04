Saint-Étienne, France

Drôle de soirée pour le Paris-Saint-Germain. Après une copie plus que laborieuse, les Parisiens en manque d'inspiration et d'envie ont arraché le nul sur la pelouse de Saint-Etienne, en ouverture de la 32e journée de Ligue 1.

Une rencontre marquée par une surprise : Edinson Cavani débute sur le banc. C'est Kylian MBappé qui le remplace à la pointe de l'attaque parisienne.

Pénalty stéphanois raté

Après une entame équilibrée, la défense parisienne se fait surprendre sur un centre mal dégagé. Cafouillage dans les 6 mètres, et Rémi Cabella vient placer un intérieur du pied au fond des filets des joueurs de la capitale (1-0, 17e).

Le meneur de jeu stéphanois qui aurait pu doubler la mise sur penalty, à la demi-heure de jeu. Une erreur de marquage de Marquinhos au départ, Romain Hamouma lancé dans la profondeur qui prend le dessus sur Presnel Kimpembé. Le jeune Parisien fait faute dans la surface. Penalty pour Saint-Etienne, et carton jaune pour le défenseur central parisien. Le penalty de Cabella est finalement stoppé par Alphonse Aréola.

Quelques minutes plus tard, Presnel Kimpembé prend un deuxième carton jaune, et doit quitter ses partenaires sur une faute pleine de frustration (42e). Déjà aux abonnés absents, Paris doit jouer plus d'une mi-temps à 10 contre 11.

Egalisation miraculeuse

La deuxième mi-temps n'est guère plus rassurante pour des Parisiens en manque d'inspiration et d'envie. Les fautes et les cartons s'enchaînent.

Edinson Cavani fait finalement son apparition à la 70e minute de jeu. Quelques minutes plus tard, servi par Angel Di Maria, il loupe le coche dans un but grand ouvert (76e). El Matador qui essaye une nouvelle fois de faire la différence, ma sa reprise est claquée par Stéphane Ruffier (90e).

Finalement, c'est une égalisation miraculeuse qui permet aux Parisiens d'arracher le nul, sur un centre détourné dans ses filets par le stéphanois Mathieu Debuchy (1-1, 92e).

Paris devra donc attendre la prochaine journée, face à Monaco au Parc des Princes, pour être officiellement sacré champion de Ligue 1