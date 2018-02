Paris, France

Dans un Parc des Princes congelé (-2 degrés au coup d'envoi) mais tout acquis à sa cause, les joueurs du Paris Saint-Germain ont rapidement refroidi les ardeurs de l'OM. Kylian Mbappé profitait des errements d'une défense marseillaise aux abois pour tromper dès la 10e minute Yohann Pelé, le gardien phocéen intérimaire en l'absence de Steve Mandanda. Les Olympiens cédaient une seconde fois avant même la demi-heure de jeu. Adrien Rabiot sert Neymar dont la frappe est détournée par Rolando dans ses propres filets (27e). Malgré la réaction de l'entraîneur de l'OM Rudi Garcia, qui remplace Ocampos par Sanson avant la pause, Paris ne sera jamais véritablement mis en danger. Bien en place, appliqué et discipliné, le collectif d'Unai Emery domine sans peine des Marseillais guère inspirés. Et c'est finalement Edinson Cavani qui inscrit le troisième but à bout portant (55e), mettant fin aux maigres espoirs des visiteurs. Le PSG enchaîne un 16e duel consécutif sans défaite contre son meilleur ennemi, poursuit son sans faute à domicile (18 victoires en 18 matches cette saison, 14 sur 14 en Ligue 1), et surtout creuse un peu plus l'écart sur ses poursuivants au classement. Presque une soirée parfaite.

Neymar blessé à 10 jours du Real

Presque, car la sortie sur civière d'un Neymar en pleurs (77e) a de quoi inquiéter alors que le Real Madrid est attendu le 6 mars pour un match capital au Parc des Princes (8e de finale retour de la Ligue des Champions, 1-3 à l'aller). Le prodige brésilien souffre d'une entorse à la cheville, apparemment sans rupture du ligament. Unai Emery s'est montré plutôt "optimiste" en conférence de presse d'après-match, même si le coach attend la confirmation des médecins dans les prochains jours. Même sans gravité, cette blessure est forcément une mauvaise nouvelle pour un PSG qui a impérativement besoin de sa star dans dix jours. Neymar devrait logiquement manquer la revanche de ce Classico, dès mercredi au Parc, en quart de finale de la Coupe de France.

Revivez les buts parisiens, commentés en direct sur France Bleu Paris. Copier