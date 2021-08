Ligue 1 : le PSG remporte face à Strasbourg 4 buts à 2 au Parc des Princes

Les Parisiens s'imposent face aux Strasbourgeois au Parc des Princes et battent les Alsaciens 4 buts à 2.

Kylian Mbappé marque le deuxième but à la 25e minute

Le PSG remporte leur match de ligue 1 face à Strasbourg 4 buts à 2 au Parc des Princes. Une rencontre marquée par la joie des supporteurs et des supportrices ravis de retrouver le stade et de rencontrer les nouvelles recrues. Lionel Messi, Sergio Ramos, Georginio Wijnaldum, Achraf Hakimi et Gianluigi Donnarumma ont été présentés officiellement au public avant le match.

Énorme première mi-temps des Parisiens

Les Parisiens s'imposent facilement en première mi-temps. Mauro Icardi ouvre le score à la troisième minute, puis but très attendu de Kylian Mbappé à la 25e minute et Julian Draxler marque à la 27e.

Mais après une première mi-temps plus que maitrisée par les Rouge et Bleu, les Strasbourgeois reprennent du poil de la bête en deuxième mi-temps. L'Alsacien Kévin Gameiro marque à la 53e minutes et Ludovic Ajorque à la 64e. Leur coéquipier Alexander Djiku prend un carton rouge à la 81e minute.

Enfin Kylian Mbappé fait une passe décisive a Pablo Sarabia qui marque le 4e but parisien !