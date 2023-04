Ligue 1 : Le PSG bat Angers 1-2 sans briller

Kylian marque et soigne ses stats

Avec une grosse possession de balle le PSG a logiquement ouvert le score à la 9ème minute grâce à Mbappé qui après avoir loupé une reprise de volée a réussi un tir en pivot. Première occasion, but. Et doublé à la 26ème minute après une superbe ouverture de Messi pour Kylian qui élimine Bernardoni. 0-2 à la mi-temps et R.A.S. au retour des vestiaires avec une 2ème mi-temps indigente des parisiens réveillés par la réduction du score de Thioub à la 87ème minute.

ⓘ Publicité

Avec cette victoire le PSG possède maintenant 11 points d'avance sur l'OM et se dirige plus que jamais vers le titre. Prochain match au parc avec pour la 33ème journée, la réception de Lorient le dimanche 30 avril à 17h05, match à vivre sur France Bleu Paris.

loading