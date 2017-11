Ligue 1 - Le PSG bat Monaco (2-1) et s'échappe en tête du championnat

Ce dimanche, le PSG a peut être déjà fait un grand pas vers le titre de champion de France. Pour la 14ème journée de L1, Paris a dominé et battu Monaco au Stade Louis II 2 buts à 1. Avec ce succès en principauté, le PSG possède désormais 9 points d'avance sur Lyon, nouveau dauphin des Parisiens.

Les joueurs du PSG l'avaient assuré, ils allaient jouer le match face à l'ASM en "mode Ligue des Champions". Et force et de constater après cette victoire face à Monaco (2-1) que Paris a tenu promesse. Mis à part 10 dernières minutes compliquées, les co-équipiers de Neymar ont mangé les monégasques techniquement. Plus rapide, plus fort, Paris aurait pu marquer 5 à 6 buts sans la maladresse inhabituel du jeune attaquant Kylian Mbappé de retour dans son club formateur. C'est Edinson Cavani qui a ouvert la marque à la 18ème minute (0-2) de jeu après un super service de l'excellent Julian Draxler. En deuxième mi-temps, Paris aggravé le score par Neymar sur pénalty (52', 0-2). Moutinho réduira la marque sur un coup franc dévié par ... Kylian Mbappé (81',1-2). Avec ce succès, le PSG assomme la L1 et se retrouve déjà avec 9 points d'avance sur Lyon son nouveau dauphin. Prochain match dés mercredi avec la réception de Troyes à 21h en championnat.