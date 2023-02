Ligue 1 : le PSG bat Toulouse, Lille renverse Rennes à domicile, les résultats de la 22e journée

Retrouvez les résultats de la 22e journée de Ligue 1 et le classement à l'issue de cette journée.

ⓘ Publicité

Le PSG vient à bout de Toulouse

Privé de plusieurs cadres dont Kylian Mbappé , le PSG s'en est remis au génie de Lionel Messi pour se sortir d'un mauvais pas contre Toulouse (2-1), samedi au Parc des Princes. Alors que le PSG était dans le dur avec l'ouverture du score sur coup franc de Branco van den Boomen (20e), auquel avait répondu une frappe splendide d'Achraf Hakimi (38e), Messi a libéré les Parisiens.

Lille inflige à Rennes sa première défaite à domicile

Les Lillois se sont imposés 3 buts à 1 samedi soir à Rennes. Menés dès la première minute à la suite d'un but du Rennais Amine Gouiri, les Lillois ont profité du retour de Jonathan David pour mettre une pression constante et faire plier Rennes grâce à Edon Zhegrova (58e), Rémy Cabella (85e) et André Gomes (90e+4). Lille reste 6e de la Ligue 1, derrière Rennes. Deux points séparent les deux équipes.

Lyon se relance à Troyes

Trois jours après avoir buté sur Brest (0-0), Lyon s'est relancé dans la course aux places européennes en allant s'imposer à Troyes (3-1) à l'issue d'une prestation poussive, samedi lors de la 22e journée de Ligue 1. Longtemps maladroits, les Lyonnais l'ont emporté grâce à des buts de Bradley Barcola (43e), Rayan Cherki (59e) et Alexandre Lacazette (90e+3), tandis que Rony Lopes avait redonné espoir aux Troyens à l'heure de jeu (62e). Grâce à ce neuvième succès de la saison, les joueurs de Laurent Blanc remontent provisoirement à la 8e place. Troyes se rapproche dangereusement de la zone de relégation.

loading

loading