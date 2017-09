LIGUE 1 - Le PSG cartonne face à Metz (5-1), Mbappe ouvre son compteur

Le PSG n'a pas fait de sentiment face à Metz. Victoire 5 buts à 1 en Moselle ce vendredi à l'occasion de la 5ème journée de L1. Un succès qui a vu Kylian Mbappe marquer son premier but avec le PSG. Paris, leader de la L1, va pouvoir se concentrer sur la Ligue des champions (Mardi face au Celtic FC).

C'est un tarif que le PSG pourrait infliger à de nombreux clubs cette saison en L1. 5 buts à 1, Metz a craqué face au PSG mais le FC Metz ne doit pas rougir. L'équipe de Philippe Hinsberger a tenu en respect pendant 55 minutes Paris (1-1, Cavani à la 31' et Rivière 37') avant l'expulsion de Benoit Assou-Ekoto pour un tacle par derrière sur Kylian Mbappé. Un attaquant qui quelques minutes plus tard se fera justice en inscrivant le 2ème but parisien (59'). La suite, de cette rencontre est un attaque défense qui tourne à l'avantage du PSG qui a 11 contre 10 marquera trois buts supplémentaires (Neymar 69', Cavani 75' et Lucas 88'). Avec ce succès, Paris enchaîne sa cinquième victoire en cinq rencontres de L1. Prochain match en championnat dimanche 17 septembre 21h face à Lyon mais avant mardi le PSG joue à Glasgow face au Celtic FC (20h45).