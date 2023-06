Ligue 1 : le PSG champion, Auxerre relégué, Nantes se maintient, l'Europe pour Rennes et Lille

A l'issue de la 38e et dernière journée de Ligue 1 ce samedi soir, le PSG est officiellement sacré champion de France de la saison, malgré sa défaite face à Clermont (3-2). Lens et l'OM complètent le podium de l'élite. Quatre clubs sont relégués en Ligue 2 : Troyes, Ajaccio, Angers et Auxerre. Nantes a réussi à sauver sa peau en Ligue 1 après sa victoire contre Angers (1-0). Voici ce qu'il faut retenir de cette fin de saison.

ⓘ Publicité

Un onzième titre en demi-teinte pour le PSG

Malgré une année très compliquée sur le plan sportif et extra-sportif, le PSG a officiellement décroché son onzième titre de Champion de France ce samedi, malgré sa défaite face à Clermont (3-2). On savait depuis le 27 mai que le club terminerait la saison en tête du championnat, après avoir fait la course en tête. Il devient le club le plus titré de l'histoire de la Ligue 1.

Mais ce titre ressemble à lot de consolation, tant les Parisiens ont raté leur saison sur toutes les autres compétitions, à commencer par la Ligue des Champions. Le club de Christophe Galtier, sur le départ, a également dû gérer plusieurs psychodrames liés à ses joueurs superstars. Cette saison sera également la dernière de Lionel Messi à Paris, dont le départ a été officialisé ce samedi. Le joueur argentin a été sifflé par les supporters pour son dernier match au parc des Princes.

Lens qualifié en Ligue des Champions

Il s'agit certainement de la performance la plus notable de cette saison 2022-2023 : le très beau parcours de Lens . De retour en Ligue 1 depuis trois ans, les Sang et Or ont impressionné et terminent à la deuxième place. Ce qui leur permet pour la première fois depuis 20 ans de se qualifier en Ligue des Champions. Cette performance a valu au coach Franck Haise la récompense du meilleur entraîneur de l'année. Le RC Lens termine à la deuxième place du classement. Près de 38.000 supporters lensois étaient au stade Bollaert ce samedi soir pour suivre la diffusion du match de leur équipe.

Rennes et Lille obtiennent les deux dernières places pour les compétitions européennes

Derrière le PSG et Lens qui joueront donc la Ligue des Champions la saison prochaine, la place sera chère pour l'OM. Les marseillais, qui terminent troisièmes du championnat, devront cravacher cet été pour passer les tours préliminaires de la C1.

Rennes et Lille ont décroché les deux derniers billets pour les compétitions européennes en terminant respectivement 4e et 5e de Ligue 1.

Rennes, vainqueur à Brest 2-1, est directement qualifié pour la Ligue Europa (C3), tandis que Lille, tenu en échec à Troyes (1-1), devra passer par les play-offs d'accès à la phase de groupes de la Ligue Europa Conférence (C4).

Angers, Troyes, Ajaccio et Auxerre relégués en Ligue 2

L'année a été cauchemardesque pour Angers, relégué depuis le 30 avril dernier après huit saisons dans l'élite. Dépassé par les affaires extra-sportives et en perdition sur le terrain, le SCO était lanterne rouge du championnat depuis la 12e journée, et a vécu une descente aux enfers, après une lente dégradation ces dernières années.

Troyes, également relégué, a été incapable de gagner le moindre match depuis le 2 janvier. A l'issue d'une saison cauchemardesque, l'Estac vit sa sixième relégation en Ligue 2 depuis 2000, en dix saisons dans l'élite. Un échec que les supporters attribuent au propriétaire, le City Football Group, dont le navire amiral est Manchester City. En cause, le manque de résultats du club champenois depuis son rachat par ce groupe à l'été 2020. Championne de Ligue 2 en 2021, l'Estac ne sera restée que deux saisons en Ligue 1.

Ajaccio était également déjà relégué, depuis le 13 mai. Le club corse retrouve donc la Ligue 23 un an après l'avoir quittée, et sans avoir jamais laissé penser qu'il pouvait se maintenir. Avec un budget évalué à 22 millions d'euros, soit 30 fois moins que le PSG, l'ACA a fait ce qu'il a pu cette saison en L1, en étant conscient dès le début que ce serait sans doute insuffisant. Les dirigeants du club ne se faisaient plus aucune illusion depuis la mi-avril, sans y avoir jamais vraiment cru. Ce dernier week-end dans l'élite a été marqué par des affrontements entre supporters corses et marseillais à Ajaccio.

C'est Auxerre qui est le dernier relégué en Ligue 2, alors que Nantes a réussi à sauver sa peau et à se maintenir en Ligue 1. Les Auxerrois ont été battus à domicile par Lens (3-1). Le club a échoué dans son opération maintien, et reprend le chemin de la Ligue 2, un an après l'avoir quittée.

Nantes a arraché son maintien en Ligue 1 au terme de cette dernière journée. Après près de quatre mois sans victoire en L1, les Canaris ont fini par gagner à nouveau, lors du match le plus important de sa saison, contre Angers (1-0).

Mbappé élu meilleur buteur pour la 5e année de suite

Kylian Mbappé est élu meilleur buteur pour la 5e fois de suite. Il égale le record de Jean-Pierre Papin, seul joueur couronné cinq fois de rang, de 1988 à 1992 avec l'Olympique de Marseille. Avec 29 buts, le dernier inscrit contre Clermont (2-3), l'attaquant français du Paris SG devance le Lyonnais Alexandre Lacazette (27 buts) après 38 journées.