Ligue 1 : le PSG, déjà champion, concède le nul face à Troyes (2-2)

Le Paris Saint-Germain, déjà champion de Ligue 1, a fait match nul (2-2) dimanche au Parc des Princes face à la modeste mais vaillante équipe de Troyes.

Menés après des réalisations de Marquinhos (6’) et de Neymar (25’), les Troyens sont revenus dans la course grâce à Ike Ugbo (30’) et Florian Tardieu (49’). Troyes se maintient à la quinzième place du classement avec 37 points.