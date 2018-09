Rennes, France

Le PSG a digéré sa défaite à Anfield. Non pas que le match a été parfait face à Rennes ce dimanche après-midi mais le PSG a fait le travail pour la 6ème journée de L1. Une victoire 3 buts à 1 face à Rennes au Roazon Park grâce à des buts de Di Maria (45'), Meunier (60') et Choupo Moting (83). Une victoire à réaction puisque le PSG a encaissé le premier but à la 11ème minute de jeu (Csc de Rabiot). Grâce à ce succès, Paris continue sa marche impérial en Ligue 1 avec 18 points sur 18 possible en championnat. Prochain match dès mercredi avec la réception de Reims (21h, 7ème journée de L1)