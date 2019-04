Ligue 1 : Le PSG coule à Lille et se fait corriger 5 buts à 1

Lille, France

Il fallait le point du nul pour être champion de France... Et finalement le PSG rentre de Lille avec une valise pleine suite à un match lunaire proche du ridicule. Une défaite 5 buts à 1 face à son dauphin lillois qui a terrassé le PSG en deuxième période.

Dans cette rencontre, Paris a vécu une première mi-temps improbable. Meunier qui ouvre le score contre son camp (7', 1-0), Bernat qui égalise à la 11' (1-1) et qui se fait expulser 20 minutes plus tard. Si vous ajoutez à cela, les blessures de Silva et Meunier et vous avez un PSG qui rentre au vestiaire énervé et diminué.

Le reste de cette rencontre, c'est une deuxième période où Lille procède magnifiquement en contre-attaques et sur coups de pied arrêtés. Pépé (52', 2-1), Bamba (65', 3-1), Gabriel (72', 4-1), et Fonte (84', 5-1) ont humilié le PSG.

La fin de saison s'annonce longue pour ce PSG qui est à côté de son football depuis son élimination en Ligue des Champions.

5 - C'est la 1ère fois depuis le 2 décembre 2000 à Sedan (1-5) que Paris encaisse au moins 5 buts lors d'une rencontre de Ligue 1. Séisme. #LOSCPSGpic.twitter.com/bHVwXvlIY6 — OptaJean (@OptaJean) April 14, 2019

Prochain match pour le PSG et prochaine chance d'être champion, mercredi avec un déplacement à Nantes (19h) pour un match en retard de la 28ème journée de L1.