Ligue 1 : le PSG coule à Monaco, Nantes en confiance, retrouvez tous les résultats de la 23e journée

La belle victoire de Montpellier face à Brest, Rennes battu par Toulouse, Lille qui retrouve le Top 5 ou encore la troisième défaite du PSG cette saison : la 23e journée de Ligue 1 de football a encore été pleine de surprise. Retrouvez tous les résultats de cette journée qui se termine ce dimanche soir avec le match Lyon-Lens à 20h45, à vivre sur France Bleu Nord.

Nice bat Ajaccio et poursuit sa belle série

Nice et son entraîneur Didier Digard , toujours invaincu depuis sa prise de fonction, ont logiquement battu Ajaccio (3-0) vendredi soir en ouverture de la 23e journée.

En six rencontres de L1, Digard compile désormais 16 points sur 18 possibles avec Nice. Surtout, le jeune entraîneur de 36 ans a redonné vie à un club toujours qualifié en Coupe d'Europe dans la Ligue Europa Conférence et qui regarde désormais vers le haut du classement avec gourmandise.

Troisième défaite de la saison pour Paris

Le Paris Saint-Germain, à trois jours de la réception du Bayern Munich en Ligue des champions, a concédé sa troisième défaite de la saison en championnat sur le terrain de Monaco (3-1). Cette sévère défaite, qui intervient juste après une élimination sans gloire à Marseille en Coupe de France (2-1), ne fait que confirmer la mauvaise passe du club de la capitale.

L'OM à cinq points du PSG

L’Olympique de Marseille s’est imposé à Clermont (2-0) ce samedi dans un match retardé de 45 minutes à cause de l'usage de gaz lacrymogène par les forces de l'ordre aux abords du stade Gabriel-Montpied. L'OM retrouve la 2e place de la Ligue 1 et revient à cinq points du leader.

Toulouse punit Rennes qui n'avance plus

Toulouse a confirmé sa bonne série actuelle en s'imposant aisément à domicile (3-1) face à une équipe de Rennes qui, de son côté, tourne au ralenti. Vainqueur d'une équipe du top 10 pour la première fois de la saison, le TFC en profite pour provisoirement faire son entrée dans la première partie de tableau après cette cinquième victoire en sept matchs.

La cinquième place au classement de Rennes est de plus en plus fragilisée après ce troisième revers en quatre matchs . Les hommes de Genesio ne se sont plus imposés à l'extérieur en L1 depuis leur succès à Angers (2-1) le 23 octobre dernier (3 défaites et 1 nul).

Angers et Auxerre se neutralisent

La lanterne rouge Angers n'est pas parvenue à dominer l'avant-dernier Auxerre (1-1). Le SCO s'en est bien sorti, d'ailleurs, avec un penalty du jeune Matthis Abline repoussé par la barre transversale de Paul Bernardoni dans le temps additionnel. L'AJA accuse un retard de trois points sur les Alsaciens qui, avec dix-huit points, restent devant Ajaccio (battu 3-0 vendredi à Nice) à la faveur d'une meilleure différence de buts.

Reims vainqueur du derby

Lors du derby de la Champagne, Troyes, seizième avec un point de plus, s'est cassé les dents sur Reims (4-0) et son insatiable buteur, Folarin Balogun, meilleur artificier du championnat avec un quinzième but dimanche.

Lille domine Strasbourg et retrouve le Top 5

Sans trembler, Lille a facilement battu Strasbourg (2-0) et a réintégré le Top 5 de Ligue 1 pour la première fois depuis août. Le Losc, séduisant et efficace en première période, à l'image de Jonathan David double buteur (23e, 29e), a ensuite contrôlé la partie.

Après ce douzième succès de la saison, les Dogues remontent à la cinquième place avec 41 points, une longueur devant Rennes. Strasbourg, qui a enregistré son onzième revers , reste 17e et premier relégable avec 18 points, un de moins que Troyes

La très belle opération de Montpellier contre Brest

Chez les mal classés, la seule bonne opération est à mettre au crédit de Montpellier, vainqueur 3-0 de Brest, un concurrent direct pour le maintien . Le MHSC double son adversaire au classement et pointe à la quatorzième place, avec un petit matelas de cinq points d'avance sur la zone rouge. Avec ce net succès, les Héraultais débutent de la meilleure des manières la nouvelle ère Michel Der Zakarian, ex-entraîneur de la Paillade (2017 à 2021) revenu sur le banc cette semaine pour tenter de redresser l'équipe .

Nantes fait le plein de confiance

Nantes a fait le plein de confiance en battant Lorient 1-0 dimanche , quatre jours avant d'aller défier la Juventus Turin, jeudi en barrage de Ligue Europa. Grâce à une frappe splendide de Ludovic Blas (66e) et une solidité défensive confirmée malgré les blessures, les Canaris restent 13e mais ont désormais dix longueurs d'avance sur la zone rouge qui les avait menacés tout l'automne.

Un petit matelas qui peut rassurer alors que dans les quatre prochaines semaines, ils doivent affronter la Juventus en C3 mais aussi Lens, Rennes, le PSG et Nice en championnat, sans oublier un quart de finale de Coupe de France, encore contre Lens.

Lyon-Lens à 20h45

La 23e journée de Ligue 1 se termine ce dimanche soir. Lyon accueille Lens. La rencontre est à vivre sur l'antenne de France Bleu Nord .

