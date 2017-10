Ligue 1 - Le PSG croque un Nice sans saveur (3-0)

C'est un Paris collectif qui a est venu facilement à bout de l'OGC Nice ce vendredI. Une victoire 3 buts à 0 à l'occasion du match d'ouverture de la 11ème journée de L1. Paris se retrouve désormais avec 7 points d'avance sur Monaco son dauphin qui joue ce samedi face à Bordeaux (17h).

La saison dernière, PSG vs Nice était un choc de la ligue 1. En 2017/18, les deux équipes ne jouent plus dans la même catégorie et même sans Neymar (suspendu) le PSG n'a fait qu'une bouchée d'une pâle équipe de Nice ce vendredi. Le match d'ailleurs a démarré très fort avec dés la deuxième minute de jeu l'ouverture du score par Edinson Cavani (1-0) sur un premier service de Di Maria. L'argentin et l'Uruguayen qui, à la 31ème minute ont remis le couvert avec une passe de Di Maria pour le doublé de Cavani (2-0). La suite de cette rencontre a sens unique, qui aura vu nice cadrer une seule fois à la 90ème minute de jeu, s'est soldé par un 3ème but pour le PSG contre son camp du niçois à la 52ème minute (3-0). Avec cette neuvième victoire en onze matchs de L1, le PSG se retrouve avec 7 points d'avance sur Monaco son dauphin qui joue ce samedi à 17heures contre Bordeaux. Prochain match pour les Parisiens, mardi en ligue des champions à 20h45 face à Anderlecht.