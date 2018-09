Paris, France

Sous les yeux de l'ancien basketteur Michaël Jordan (*), le PSG n'a fait qu'une bouchée de Reims pour la 7ème journée de L1. Un succès 4 buts à 1 malgré une ouverture du score rapide des Champenois (Chavalerin 2'). Par la suite, le PSG de Thomas Tuchel a été sérieux en égalisant très vite par Cavani (5') avant de maîtriser totalement la rencontre grâce une belle implication et des buts de Neymar (23'sp), Cavani (44') et Meunier (55'). Dans cette rencontre, à noter la bonne prestation de deux jeunes du PSG Stanley Nsoki et surtout Moussa Diaby (passeur sur le quatrième but).

7 victoires lors des 7 premières journées, record dans l'histoire du #PSG ! Seules 2 équipes ont fait de même dans le Championnat de France (Monaco 1960-61, champion au final, et Lille 1949-50, 2e), une seule a fait mieux (Olympique Lillois, 8 en 1936-37, 5e au final) #Ligue1 — Nicolas Joret (@Nico_Joret) September 26, 2018

Avec ce succès 4 buts à 1, le PSG de Thomas Tuchel signe le meilleur démarrage de l'histoire du club. 7 victoires en 7 rencontres, Paris est un leader solide qui possède déjà 8 points d'avance sur Lyon et Marseille, respectivement 2ème et 3ème. Prochain match pour le PSG dès samedi avec un déplacement à Nice (17h15).