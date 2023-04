Ligue 1 : le PSG défait au parc face à Lorient 1-3

Troisième défaite à domicile sur les quatre derniers matchs du PSG au parc, voilà le triste constat au terme de cette nouvelle désillusion face à Lorient. Les parisiens déjouent ou ne jouent même plus au football et on commence à douter pour le titre....

Le PSG en souffrance au parc... © AFP - FRANCK FIFE / AFP Le PSG qui au bout de 15 minutes d'ennui encaisse un but par Le Fée seul au point de pénalty bien servi par Faivre. Ensuite le PSG est réduit à 10 dès la 20ème minute avec l'expulsion d'Hakimi suite à deux fautes bêtes. Le PSG qui égalise à la 29ème minute sur un but gag de MBappé qui vole le ballon au gardien lorientais. Mais les merlus plus joueurs reprennent l'avantage avec Yongwa encore une fois bien servi par Faivre après une balade sur le côté droit ( 39ème ). LE PSG livre un match d'une tristesse infinie Et rien ne changera en 2ème mi-temps ou le coaching de Christophe Galtier interroge encore, pour une équipe sans envie et sans idées. Ce sont donc les lorientais qui aggravent le score en fin de match par Dieng ( 89eme ). Après cette prestation honteuse et avec cette nouvelle défaite, la 9eme de la saison toutes compétitions confondues, le PSG toujours leader fait vaciller l'idée d'être champion dans un fauteuil avant de se rendre à Troyes, dimanche 7 mai à 20h45.