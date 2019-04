Ligue 1 : Le PSG diminué avant le choc face à Lille

Ce dimanche, le PSG va défier son dauphin lillois à l'occasion de la 32ème journée de L1. Une rencontre que le club de la capitale va aborder avec quatre absents (Neymar, Cavani, Nsoki et Marquinhos). Quatre autres joueurs sont incertains pour ce match qui pourrait sacrer le PSG champion de France.

11 février 2019, Manchester (UK), Old Trafford. Thomas Tuchel à l'occasion de sa conférence de presse d'avant match (8ème de finale de Ligue des Champions) face à Manchester United.

Paris, France

Thomas Tuchel a retrouvé le sourire. Dimanche dernier, on avait laissé l'entraîneur parisien tendu après la rencontre face à Strasbourg (2-2) mais ce samedi à la veille d'affronter Lille son dauphin, Thomas Tuchel avait la blague facile.

Avant ce match face à Lille, peut-on faire un points sur l'effectif ? "Neymar, Cavani et Marquinhos ne sont pas disponibles. Nsoki va jouer avec la réserve. Quand à Di Maria, Diaby, Choupo-Moting et Kehrer, on doit attendre l’entraînement du jour. Peut-être seront-ils sur le banc, peut-être ne pourront-ils pas jouer...."

Quel regard portez-vous sur votre dauphin lillois ? "J’aime beaucoup cette équipe du LOSC. Ils ont beaucoup de qualités. C’est l’une des meilleures équipes en contre-attaque en Europe. Ils mettent beaucoup de vitesse, d’énergie, de talent. Leur saison est très constante. Ils méritent d’être à leur place."

Dans un interview (le parisien de ce samedi), Christophe Galtier l'entraîneur lillois estime que son joueur Nicolas Pépé peut jouer au PSG... êtes-vous d'accord avec cela ? "Je je peux le faire jouer dès demain (rires). Je laisse Angel sur le banc et il peut jouer 70 minutes avec nous. Ce n’est pas un problème (rires).... plus sérieusement c'est le joueur décisif à Lille. Pépé a beaucoup de qualités, il est très dangereux. Il peut réaliser de grandes choses. Je ne connais pas sa personnalité mais si le coach dit ça, on va réfléchir (rires).

Vous vous êtes souvent retrouvés avec des blessés cette saison, il vous a fallu vous adapter... est-ce que vous tirez des enseignements positifs de tous les changements que vous avez effectué ? "Oui mais je préférerais que tout le monde soit là (léger sourire). Si un entraîneur a beaucoup de décisions dures, c'est bien pour l'équipe car ça veut dire qu'on a une équipe très forte sur le terrain. Le problème n'est pas notre qualité, l'équipe en a montré beaucoup. Pour combattre dans les meilleures compétitions, c’est nécessaire d’avoir plus de joueurs habitués à jouer 50 ou 60 matchs dans une saison. Pour améliorer notre niveau. On a essayé des choses, on connaît beaucoup de choses sur nos joueurs, leurs postes. Mais c’est mieux quand tout le monde est présent."

Lille - PSG, match à suivre en intégralité sur France Bleu Paris avec les commentaires de Bruno Salomon et Eric Rabesandratana dès 21h.