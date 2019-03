Ligue 1 : Le PSG dit encore merci à Mbappé, victoire 1-0 face à Toulouse

Par Bruno Salomon, France Bleu Paris et France Bleu

Ce dimanche pour la 30ème journée de L1, dans un match sans beaucoup de rythme, le PSG s'est imposé à Toulouse 1 but à 0. Un succès grâce à un nouveau but de Kylian Mbappé. Le Paris-Saint-Germain se rapproche de plus en plus de son huitième titre de champion.