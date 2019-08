Ligue 1 : le PSG doit se racheter face à Toulouse pour la 3e journée

Paris, France

Retour à la maison pour le PSG à l’occasion de la troisième journée de Ligue 1 ce dimanche soir. Les Parisiens affrontent Toulouse au Parc des Princes après leur défaite face à Rennes lors de la dernière journée (défaite 2 buts à 1).

Neymar ne jouera que si sa situation est claire avec le club", Thomas Tuchel, coach

Avec ou sans Neymar ?

Une seule interrogation demeure, comme à chaque journée, verra-t-on le Brésilien Neymar dans le groupe et sur la pelouse ? Le mystère reste entier.

"Il est prêt, il s’est bien entraîné et retrouve la forme", note le coach. "Mais il ne jouera que si sa situation est claire avec le club". L’Allemand renvoie ainsi la balle à sa direction. Le cas Neymar pèse t-il sur le groupe ? "Oui et non", dit Tuchel. "Tout le monde s'est adapté, on est habitué de ce type de grand joueur qui est très demandé". Le doute plane et on se demande comment son cas peut se régler en une journée alors que le feuilleton dure depuis le début de l'été.

Verratti rêve de voir Neymar rester

Le milieu de terrain italien Marco Verratti est lui aussi sur le cas Neymar en conférence de presse samedi. "Je suis très proche de Ney mais ce sont des choses qui sont particulières", commence Verratti. "Je n'aime pas mettre la pression à Neymar, de dire les choses ou parler longtemps de ça. S'il a envie de parler de quelque chose, moi je l'écoute, ce n'est pas à moi de poser les questions (sur son transfert, ndlr)".

Pour lui, sa perte serait immense pour le club : "Il n'existe que trois ou quatre joueurs comme lui dans le monde. Il n'a pas eu de chance l'année dernière et il y a deux ans et il nous a manqué à des moments importants de la saison".

"Pour rigoler, je dis toujours que _je veux que demain on soit le 2 septembre pour que tout soit fini (la clôture du marché des transferts en France, ndlr), et que l'on reste ensemble_", sourit l'Italien.

Un groupe presque complet

C'est donc au Parc des Princes que les Parisiens vont devoir relever la tête, avec ou sans le Brésilien face à Toulouse. Dans le groupe, seuls Julian Draxler, Thilo Kehrer et Ander Herrera manquent à l'appel pour ce rendez-vous, blessés.

Coup d'envoi à 21 h, à suivre en direct et en intégralité sur France Bleu Paris.