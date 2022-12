Ligue 1 : le PSG domine Strasbourg 2-1 dans un match électrique

Le PSG termine la 16e journée de Ligue 1 avec une belle victoire sur le fil 2-1 face à Strasbourg. Un but pour le PSG de Marquinhos à la 14e minute et un but de Kylian Mbappé dans les arrêts de jeu !

Marquinhos, le capitaine du Paris Saint Germain a marqué contre son camp à la 51e minute. Marquinhos est le premier joueur de Paris à marquer pour le PSG et contre son camp dans le même match depuis Dani Alves contre Nantes le 17 avril 2019.

Les Parisiens ont du jouer à 10 à partir de la 62e minute après l'exclusion de Neymar. Le Brésilien exclu par l'arbitre Clément Turpin pour une simulation dans la surface. Il écope alors d'un second carton jaune pour ce plongeon devant Alexander Djiku qui n'a pas touché le Brésilien.

C'est la 14e victoire de la saison pour le PSG !

Revivez ce match minute par minute avec France Bleu Paris.