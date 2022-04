Ligue 1 : Le PSG en quête de rachat contre Lorient

Malgré la trêve internationale, les supporters parisiens n'ont rien oublié... Pas d'amnésie pour une équipe de Paris giflée 3-0 à Monaco il y a deux semaines. Résultat, l'ambiance s'annonce encore tendue ce soir dans les travées du Parc des Princes qui, chose rare, ne sera pas à guichets fermés. plus de 4500 places sont encore disponibles sur le site de revente du club. Signe de la désaffection d'une partie du public. Quant aux ultras, des actions sont prévues, mais motus et bouche cousue pour garder l'effet de surprise.

Pochettino prône l'union sacrée

L'entraîneur parisien Mauricio Pochettino, interrogé en conférence de presse, prône lui l'union sacrée. "L'objectif pour nous, c'est de remporter la Décima, le dixième titre de Ligue 1. Et le plus important, c'est d'être tous ensemble, pour le bien de notre club, pour tous ceux qui aiment le Paris Saint-Germain", rappelle le technicien argentin. "Pour ça, il faut se recentrer sur nous, sur nos matches que nous devons gagner."

Pour afficher ce contenu Twitter, vous devez accepter les cookies Réseaux Sociaux.



Ces cookies permettent de partager ou réagir directement sur les réseaux sociaux auxquels vous êtes connectés ou d'intégrer du contenu initialement posté sur ces réseaux sociaux. Ils permettent aussi aux réseaux sociaux d'utiliser vos visites sur nos sites et applications à des fins de personnalisation et de ciblage publicitaire. J'autorise Gérer mes choix

Pochettino qui a vécu avec son groupe "une semaine très difficile entre la défaite du Real et celle de Monaco, peut-être la plus difficile" depuis l'arrivée de l'ancien coach de Tottenham, estime que la trêve internationale a fait du bien aux têtes. "On a eu d'autres soucis, mais ce break a permis de régénérer certains et d'être dans un bon état d'esprit pour finir le boulot."

Sans Verratti et Di Maria, avec la MNM

Un Paris Saint-Germain privé de nombreux joueurs dont Marco Verratti et Angel di Maria, tous deux touchés musculairement. En revanche, la "MNM", Messi-Neymar-Mbappé, en vue dans leurs sélections nationales respectives, sera bien présente dimanche soir au Parc. Face une équipe de Lorient, qui n'a gagné que deux petits matches à l'extérieur cette saison, le PSG à l'occasion d'acheter la paix sociale avec ses supporters. Pour cela il faudra l'emporter, et avec la manière.