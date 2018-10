Joie de Kylian Mbappé au moment de son but (le quatrième du PSG de la rencontre)

Paris, France

Le PSG est reçu dix sur dix en championnat. Les hommes de Thomas Tuchel ont enchaîné un dixième succès en L1 en balayant Amiens 5-0. Une rencontre à sens unique avec un PSG qui n'a pas eu besoin de trop forcer face à des Picards amorphes. Ce succès est signé Marquinhos (11'), Rabiot (42'), Draxler (80'), Mbappé (82') et Diaby (87'). En attendant les autres résultats de cette 10ème journée de championnat, le PSG - leader - possède 11 points d'avance sur Lille son dauphin et 13 points sur Lyon, 3ème. Prochain match pour le PSG en championnat, dimanche 28 octobre à 21h avec un déplacement à Marseille mais avant cela Paris reçoit mercredi un adversaire bien plus coriace que l'Amiens SC ... le Napoli de Carlo ancelotti en Ligue des Champions..