LIGUE 1 - Le PSG encore accroché à Strasbourg (1-1)

Île-de-France, France

Une visite dans la "capitale de Noël" au mois de décembre n'est décidément pas un cadeau pour le Paris Saint-Germain. Battu à Strasbourg (2-1) il y a tout juste un an, le PSG a fait match nul (1-1) mercredi soir dans un stade de la Meinau qui a même cru arracher la victoire au bout du temps additionnel d'une tête rageuse de Thomasson. Le milieu de terrain était hors-jeu pour quelques centimètres... Un hold up évité de justesse.

Car si les Alsaciens avaient ouvert le score peu avant la pause, c'était contre le cours du jeu. Kenny Lala marquait un pénalty (40e) accordé après assistance vidéo à l'arbitrage (main de Kehrer). Paris avait dominé, mais sans grande inspiration et de manière stérile (1 seul tir cadré en première période). Il faudra attendre le second acte, et l'entrée de Kylian Mbappé pour voir enfin le club de la capitale mener des incursions dangereuses devant le but de Matz Sels. Le portier belge repoussera notamment deux têtes à bout portant de Thilo Kehrer. Il ne pourra rien sur le pénalty transformé par Cavani, suite à un tacle mal maîtrisé de Lala sur Mbappé (71e). Le PSG aurait mérité la victoire, mais doit se contenter d'un second nul consécutif. Sans conséquence en tête du classement (14 points d'avance sur Lille).

Tuchel pas inquiet

"Il n'y a pas de décompression" assure Thomas Tuchel. On a montré un super état d'esprit ici comme à Bordeaux. Ça arrive parfois dans une saison de manquer de chance, c'est normal." Le technicien avait surtout laissé à Paris Marquinhos, Bernat et Di Maria en plus de Neymar, blessé. Thiago Silva était lui remplaçant.

Grâce au report de la rencontre de samedi face à Montpellier, l'entraîneur allemand du PSG a désormais six jours pour préparer "une finale", un périlleux déplacement à Belgrade pour le dénouement du groupe C de la Ligue des Champions.