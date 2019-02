LIGUE 1 - LE PSG éteint le chaudron et s'impose face à St Etienne 1 but à 0

Ce dimanche, sans être brillant, le PSG a été sérieux face à St Etienne. Le club de la capitale a battu dans le Forez St Etienne, 1 but à 0. Une vingtième victoire en Ligue 1 grâce à un but magnifique de Kylian Mbappé.

But superbe de Kylian Mbappé à la 73ème minute de jeu (0-1 face à St Etienne)

Saint-Étienne, France

Son 19ème but en Ligue 1 de la saison, Kylian Mbappé va s'en souvenir car il est magnifique. L'attaquant parisien bien servit par Alves à la 73ème minute de jeu a déclenché une reprise somptueuse qui s'est logée lucarne gauche de Stéphane Ruffier (0-1). Ce but somptueux a douché les supporters stéphanois et surtout il est venu éclairé cette rencontre qui n'aura pas atteint des sommets.

19 - Kylian Mbappé 🇫🇷 est le 1er joueur français à compter 19 buts après seulement 18 matches sur une saison de Ligue 1 sur les 45 dernières années. Délirant. @PSG_inside@KMbappepic.twitter.com/lTCTUcsbRe — OptaJean (@OptaJean) February 17, 2019

Globalement le PSG a dominé les débats face à des Stéphanois timides dans cette rencontre de la 25ème journée qui voit le PSG s'imposer 1 but à 0. Ce succès permet au PSG de prendre encore un peu plus ses distances en tête avec désormais 12 points d'avance sur Lille son dauphin.

Prochain match pour les parisiens (en retard), mercredi 21h face à Montpellier au Parc des Princes.