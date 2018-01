Paris, France

Quand Paris décide de faire mal cette saison, il fait très très mal. Dijon vient d'en faire la douloureuse expérience en encaissant 8 buts au Parc des Princes. Un récital orchestré par un grand Neymar, auteur d'un quadruplé (42', 53', 73 et 83' sp) et suivit par des garçons comme Di Maria (4' et 14'), Cavani (21') et Mbappé (76'). Dans ce match, Cavani a égalé le record de buts du club (156 buts ex-aequo avec Zlatan Ibrahimovic) et Neymar s'est fait siffler en fin de match. Le Brésilien n'a pas voulu laisser tirer le pénalty à Cavani et les supporters n'ont pas apprécié. Avec ce succès, le PSG maintient la distance avec Lyon en tête du championnat (11 points d'avance), l'OL prochain adversaire des parisiens