Ligue 1 : le PSG fait le travail à Angers (victoire 2-0)

Ce vendredi soir, le PSG était en déplacement à Angers pour le match d'ouverture de la 33ème journée de Ligue 1. Sans briller, les Parisiens ont fait preuve de réalisme. Le doublé de Di Maria permet de repartir avec les trois points. Le PSG revient à hauteur de Monaco. Mission accomplie.

Le Paris-Saint-Germain assure l'essentiel : la victoire. Les hommes d'Unai Emery était à Angers ce vendredi soir au stade Raymond Kopa pour la 33ème journée de Ligue 1. Les trois points étaient nécessaires pour espérer recoller à l'AS Monaco. Voilà chose faite.

Et de 5 pour Di Maria

Le PSG nous avait habitué à de meilleures prestations, mais les coéquipiers de Cavani ont fait le travail. Le SCO Angers, 12ème avec 39 points, a confirmé sa réputation d'équipe solide. Après avoir donné du fil à retordre à Monaco le week-end précédent, c'était au tour du PSG ce vendredi.

Les statistiques sont sans appel : 18 tirs et 3 cadrés pour Angers, 10 pour Paris et seulement 2 cadrés. Les deux buts de Di Maria. L'Argentin signe un doublé salvateur, le troisième de sa carrière. Un premier but sur un magnifique coup-frac à la 28ème minute de jeu. Avant d'enfoncer le clou après une très belle action collective, amenée par Lucas et Cavani. Di Maria se retrouve côté gauche et trompe d'une frappe à ras de terre Alexandre Letellier (84ème). Le milieu de 29 ans affiche désormais 5 buts dans son escarcelle cette saison en Ligue 1.

Merci Trapp !

Angers n'a pas démérité, et a livré un match sérieux. Ceux qui espèrent grappiller encore quelques points pour assurer leur maintien, auraient pu égaliser sur un but litigieux et finalement refusé par l'arbitre Tony Chapron avant la mi-temps.

Les Parisiens peuvent donc remercier leur double buteur pusique la situation semblait mal embarquée, mais pas seulement. Le gardien Kévin Trapp, lui aussi, a été décisif. Deux claquettes et une parade pour sauver les siens.

Le PSG affiche désormais 74 points, à égalité avec Monaco qui reçoit Dijon ce samedi soir. Pour leur prochain match, les Parisiens se retrouveront mardi en Lorraine à Metz pour un match en retard de la 31ème journée de Ligue 1.