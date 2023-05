Ligue 1 : le PSG gagne à Troyes et se rapproche du titre

Dimanche soir au stade de l'Aube, le Paris Saint-Germain s'est évité une fin de saison crépusculaire. Sérieux, appliqués, à défaut d'être totalement efficaces, les Parisiens l'ont facilement emporté (1-3) et ils ont aussi montré pourquoi il y a 56 points d'écart au classement avec Troyes, un adversaire qui a un pied et quatre orteils en Ligue 2.

ⓘ Publicité

Mbappé de la tête en renard des surfaces (8e, 1-0), Vitinha sur un coup de billard après un magnifique service de Marco Verratti (2-0, 60e) et enfin Fabian Ruiz d'un plat du pied (3-1, 82e) permettent au club de la capitale de se rapprocher du graal, un 11e titre de champion de France, un record.

Match "déterminant", pas "décisif" pour Galtier

Cette victoire c'est peut-être même un coup décisif porté à son principal rival, Lens, relégué à 6 points à 4 journées de la fin. "Non", estime l'entraîneur Christophe Galtier en conférence de presse. "C'était un match déterminant dans la course au titre, pas décisif, je ne vois pas Lens faire de faux-pas d'ici là. Il y a encore douze points en jeu"

Douze points à distribuer, et un calendrier très favorable à venir pour Paris avec au menu un club quasi relégué en Ligue 2, l'AC Ajaccio, deux autres à la lutte pour le maintien, Auxerre et Strasbourg, et enfin une équipe qui n'a plus rien à jouer, Clermont. Paris n'a plus qu'à finir le boulot, pour tourner rapidement tourner la page d'une saison pénible sur et en dehors des terrains.