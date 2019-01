LIGUE 1 - Le PSG gifle Guingamp 9 buts à 0

Paris, France

La vengeance du PSG a été terrible. Guingamp vient d'en faire les frais. Après son succès. Il y a 10 jours face au PSG en Coupe de la Ligue (quart de finale 2-1), le club breton a reçu une gifle en championnat au parc des princes. Paris a battu les Bretons 9 buts à 0. Dans cette rencontre Mbappé a marqué un triplé (38',45' et 81'), Cavani aussi (60',67' et 76'), Neymar qui a été omniprésent lui a inscrit un doublé (12' et 69'), Thomas Meunier lui a marqué le 9ème but (83'). Ce succès est historique, jamais le PSG n'avait battu une équipe sur un score aussi large au Parc des Princes.

Verratti à l'hôpital pour des examens

La mauvaise nouvelle de la soirée pour le PSG est venue de la blessure de Marco Verratti à la cheville. Sur un choc en début de match, la cheville gauche du milieu de terrain italien a tourné. Verratti a quitté le terrain et filé directement à l'hôpital pour passer des examens. Dans un secteur de jeu où il y a pénurie au PSG, et à moins de trois semaines du 8ème de finale aller de Ligue des Champions contre Manchester United (ang), c'est un vrai coup dur pour le club parisien.