Le PSG a tremblé mais n'a pas plié sur les terres du Nîmes Olympique ce samedi pour la 4e journée de Ligue 1. Le PSG s'est imposé 4-2 face aux Crocos.

Le coach parisien Thomas Tuchel avait sorti l’artillerie lourde : Mbappé, Neymar et Cavani étaient accompagnés de Di Maria dans le secteur offensif.

Après deux buts en première mi-temps, de Neymar et Di Maria, les Crocos sont revenus au score grâce à deux buts de Bobichon et Savanier. Mbappé a redonné l’avantage aux Parisiens avant que l'Uruguayen, Cavani, enfonce le clou en inscrivant le 4e but.