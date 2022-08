Ligue 1 : le PSG l'emporte largement 7 buts à 1 face à Lille

Du très grand PSG ce dimanche 21 août : les Parisiens se sont très largement imposés à Lille 7 buts à 1. Un PSG en démonstration et en maitrise, avec un duo Mbappé/Neymar en grande forme.

Une rencontre marquée par un premier but de Kylian Mbappé à seulement 8 secondes de jeu, le plus rapide de l'histoire du PSG. Le record précédant était un but inscrit en 13 secondes de jeu par Paul Le Guen d'après le site internet du club parisien. Cette ouverture de score éclair égale aussi le record historique de la Ligue 1, qui remontait à 1992 avec le but de Michel Rio, à la 8 secondes avec Caen, le 15 février 1992, face à Cannes.

Pour afficher ce contenu Twitter, vous devez accepter les cookies Réseaux Sociaux.



Ces cookies permettent de partager ou réagir directement sur les réseaux sociaux auxquels vous êtes connectés ou d'intégrer du contenu initialement posté sur ces réseaux sociaux. Ils permettent aussi aux réseaux sociaux d'utiliser vos visites sur nos sites et applications à des fins de personnalisation et de ciblage publicitaire. J'autorise Gérer mes choix

Après Mbappé, Lionel Messi a doublé la mise à la 28e minute, suivi de près par Achraf Hakimi (39e). Neymar a lui marqué les quatrièmes et cinquièmes buts, à la 43e minute, juste avant la mi-temps et à la 52e, à la reprise. Deux minutes plus tard, les Lillois remontent au score, grâce à un but de Jonathan Bamba. Peu de répit cependant pour Lille avec un sixième (66e) et septième but (87e), tous deux signés Mbappé.

Pour afficher ce contenu Twitter, vous devez accepter les cookies Réseaux Sociaux.



Ces cookies permettent de partager ou réagir directement sur les réseaux sociaux auxquels vous êtes connectés ou d'intégrer du contenu initialement posté sur ces réseaux sociaux. Ils permettent aussi aux réseaux sociaux d'utiliser vos visites sur nos sites et applications à des fins de personnalisation et de ciblage publicitaire. J'autorise Gérer mes choix

Le PSG affrontera Monaco dimanche prochain, avant de se déplacer à Toulouse le 31 août. Des rencontres à vivre en direct et en intégralité sur France Bleu Paris.