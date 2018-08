Très attendu pour son premier match depuis son titre de champion du monde en juillet, Kylian Mbappé n'a pas déçu et sorti le PSG du piège guingampais samedi lors de la 2e journée de Ligue 1. Tandis que Dijon a signé un deuxième succès, contre Nantes (2-0), Monaco a été accroché à domicile par Lille (0-0). 2e journée marquée également par les premières victoires de la saison pour Rennes face à Angers (1-0), et Montpellier opposé à Amiens (2-1).

Mbappé, "pas le temps de glander"

Entré à la pause alors que le PSG était mené 1-0 par Guingamp, Kylian Mbappé a égalisé sur un penalty de Neymar (53e) puis inscrit un doublé (82e, 90e) décisif permettant au PSG de l'emporter 3-1. "Ma carrière ne fait que commencer et j'ai des objectifs très élevés, que ce soit avec le Paris SG, avec l'équipe de France et au niveau individuel. Donc on n'a pas le temps de rester à glander, comme on dit", a-t-il commenté sur Canal Plus à l'issue de la rencontre.

Ce samedi, le PSG était en tête du classement devant Dijon, vainqueur de Nantes (2-0) et Reims qui s'est imposé face à Lyon (1-0) vendredi soir. Rennes a remporté son premier match de la saison face à Angers (1-0), tout comme Montpellier opposé à Amiens (2-1). Dans les autres rencontres de la soirée, Nice a fait match nul à Caen (1-1), Dijon s’est imposé contre Nantes (2-0) après son succès à Montpellier en ouverture de saison. Les héraultais ont battu Amiens (2-1), grâce, notamment, à beau but de Florent Mollet (52e).



#ASCMHSC - Le magnifique but de Florent Mollet qui ouvre le score pour Montpellier à Amiens : pic.twitter.com/MDR1MOlCj9 — La Causerie de L1 Vidéos (@CDL1Videos) August 18, 2018

Monaco tenu en échec

Alors que les feuilles de match annonçaient un choc, Monaco et Lille se sont quittés sur un nul (0-0). Le capitaine colombien Radamel Falcao a raté un penalty provoqué par le défenseur turc Zeki Çelik (69e). Le gardien lillois Mike Maignan a stoppé sa tentative et confirmé que les penalties étaient décidément sa spécialité.

Mauvaise opération pour les Monégasques qui s'apprêtent à disputer deux rencontres européennes contre Bordeaux en Gironde puis l'Olympique de Marseille à domicile.

