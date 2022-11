Ligue 1 : Porté par Neymar, le PSG s'impose 2 buts à 1 à Lorient

Neymar auteur d'un but à la huitième minute pour le PSG face à Lorient le 6 novembre.

Le Paris Saint-Germain s'est imposé 2 buts à 1 ce dimanche 6 novembre à Lorient . Les Parisiens conservent la tête du championnat de Ligue 1 à l'issue de cette 14e journée, alors que le PSG connaîtra ce lundi son adversaire en huitième de finale de la Ligue des champions .

ⓘ Publicité

Le PSG a ouvert le score à la neuvième minute de jeu avec une frappe puissante à ras de terre de Neymar. Grâce à un bon pressing du Brésilien, Ekitike hérite du cuir à la suite d'une mauvaise relance de Mvogo. L'ancien Rémois redonne le cuir au Brésilien qui fixe Innocent et le portier avant d'ajuster une frappe puissante à ras de terre vers le milieu du but.

Mais malgré de nombreuses occasions, le PSG ne parvient pas à marquer de nouveau.

Le PSG en difficulté en seconde période

Le Paris Saint-Germain s'est montré plus en difficulté en début de seconde période, avec une égalisation lorientaise à la 54e minute. Depuis la gauche, Le Goff sert Le Fée dans l'axe qui remise en une touche pour Moffi. Alors face à la cage, dans un angle relativement fermé, le Nigérian ajuste une frappe puissante du gauche entre le poteau et Donnarumma.

À la 81e minute de jeu, enfin, Danilo Pereira marque sur corner et permet au PSG de reprendre l'avantage (2-1). C'est Neymar qui envoie le ballon vers les six mètres sur corner. À cet endroit, Danilo Pereira catapulte le ballon sous la barre d'un coup de tête imparable pour Mannone. C'est le premier but de la saison du Portugais.