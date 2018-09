Angel Di Maria célébre son but (3-0, 51') face à St Etienne

Paris, France

Le message du PSG ce vendredi soir est très simple. Même sans Neymar (préservé) et Mbappé (suspendu) les parisiens peuvent corriger tout le monde en L1. Grâce à des buts de Draxler (22'), Cavani (sp, 51'), Di Maria (76') et Diaby (84'), le PSG a enregistré sa 5ème victoire en cinq rencontres de L1. Désormais le club de la capitale peut se concentrer sur la Ligue des champions qui débute mardi avec un déplacement à Liverpool (20h45). Un match que le PSG abordera cette fois-ci avec ses deux stars et quelques certitudes.