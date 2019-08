Ligue 1 : le PSG cartonne face Metz pour la 4e journée

Paris, France

Le PSG s'est imposé ce vendredi soir face à Metz à l'occasion de la quatrième journée de Ligue 1. Une victoire 2-0 à Saint-Symphorien, toujours sans le Brésilien Neymar, et les attaquants Mbappé et Cavani blessés. Des buts signés Choupo Moting de la tête et Di Maria sur pénalty. Un succès logique et collectif. Le FC Metz n'a jamais été très inquiétant, du début à la fin de la rencontre.

Match maîtrisé du début à la fin

De la maîtrise technique et du réalisme devant le but, le PSG s'impose à l'extérieur dans un stade Saint Symphorien à guichets fermés. L'Argentin Di Maria ouvre le score sur pénalty à la 11e minute de jeu. Bernat est fauché dans la surface et c'est Di Maria qui se charge de transformer face à Okidja.

Juste avant la mi-temps, Choupo Moting double la mise et permet au PSG de repartir aux vestiaires avec une avance de deux buts. Le Camerounais en profite pour inscrire son troisième but en deux matchs.

Paris est seul en tête de Ligue 1 avant les autres rencontres de la 4e journée.

Strasbourg à domicile pour la prochaine journée

Le PSG reçoit Strasbourg pour la cinquième journée de Ligue 1 le 14 septembre prochain, après la trève internationale. PSG-Strasbourg, c'est à suivre en direct et en intégralité sur France Bleu Paris. Coup d'envoi samedi à 17h30.