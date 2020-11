Ligue 1 : le PSG ne se rassure pas vraiment avant de recevoir les Girondins de Bordeaux

Les Parisiens se sont imposés 1 à 0 face aux Allemands de Leipzig ce mardi soir pour sauver leur tête en Ligue des champions avant de recevoir les Girondins. Mais que ce fut dur ! Les coéquipiers de Neymar et Mbappé ont réalisé un mini hold-up après avoir été dominés dans les grandes largeurs. Cela confirme que cette saison, la machine parisienne est loin d'être bien rôdée. Pour rappel, le PSG a déjà perdu trois fois en 11 matchs de Ligue 1 et ne compte que deux points d'avance sur Lille en championnat.

Bordeaux aura donc peut-être une vraie carte à jouer samedi (21h) au Parc des Princes. En plus, les Parisiens joueront de nouveau mercredi prochain un match capital à Manchester United pour leur avenir en Ligue des champions. Autant dire que ce match contre les Girondins est loin d'être une priorité. En revanche, bonne nouvelle pour eux et mauvaise pour les Bordelais, Marco Verratti est de retour. Et on a pu voir que le PSG n'était pas la même équipe avec et sans le petit italien au milieu de terrain.

A Bordeaux, il pourrait y avoir aussi des retours. L'attaquant coréen Ui-jo Hwang, absent à Rennes car cas contact Covid-19 avec sa sélection lors de la trêve internationale, a pris l'entraînement collectif. Même chose pour le défenseur Edson Mexer, blessé aux ischio-jambiers depuis maintenant plusieurs semaines. En revanche, Samuel Kalu reste très incertain. Très bon lors de la victoire en Bretagne la semaine dernière, il était sorti du terrain pour une gêne musculaire. Pour l'instant, il n'a pas repris l'entraînement avec le reste du groupe. Pas sûr de le voir sur la pelouse du Parc des Princes samedi soir réaliser quelques jolis crochets tel Christophe Dominici à sa plus belle époque !