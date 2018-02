Paris, France

Tout n'a pas été parfait loin de là mais le PSG s'est imposé face à Strasbourg dans un match finalement spectaculaire. Une victoire 5 buts à 2 grâce à des réalisations de Draxler, Neymar, Di Maria et Cavani par deux fois. Dans ce match les alsaciens ont ouvert la marque (0-1, 6') et sont revenus à 3-2 (67'). Avec ce succès, le PSG boucle une série de 13 matchs en un mois et neuf jours. Désormais le club de la capitale va pouvoir se reposer et préparer tranquillement son "clasico" face à l'OM au parc des princes le 25-2-2018 à 21h.