Ligue 1 - Le PSG peut dire merci à Cavani dans le classico (OM-PSG 2-2)

Malgré une prestation décevante, le PSG revient de Marseille ce dimanche avec le point du match nul. Score final 2-2 dans ce match de la 10ème journée de L1. Paris peut dire merci à Cavani auteur de l'égalisation à la 90+3' de jeu. Ce nul ne change rien au classement, le PSG reste leader de la L1.

C'est l'enseignement de la semaine pour le PSG après trois matchs à l'extérieur (Dijon, Anderlecht et Marseille), cette équipe n'aime pas se faire bousculer. Ce dimanche face à un OM qui n'a rien lâché, le PSG s'est fait peur et a seulement arraché le match nul dans les derniers instants de la rencontre par Edinson Cavani (90+3'). Dans cette rencontre, c'est Marseille qui a ouvert la marque à la 15ème minute de jeu par Gustavo d'une belle frappe à 30mètres (1-0). Paris suffisant et pas très en jambe a égalisé à la 33ème minute par Neymar (1-1). En deuxième mi-temps, le PSG a bien tenté de maitriser le ballon mais l'OM par Thauvin a repris l'avantage (2-1 77'). Dans un vélodrome en feu, Marseille pensait tenir sa première victoire en 6ans de classique mais Cavani a placé un coup franc magnifique et glacé le stade marseillais (2-2). Dans ce match à noter l'expulsion de Neymar pour un deuxième carton jaune à la 85ème minute de jeu. Avec ce nul, le PSG reste invaincu et possède 4 points d'avance sur Monaco. Prochaine rencontre en championnat, vendredi avec la réception de Nice (20h45).

