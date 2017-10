Ligue 1 - Le PSG peut dire merci à Thomas Meunier, victoire à Dijon 2 buts à 1

Grâce à un doublé de son latéral droit, Thomas Meunier, le PSG s'est imposé face à Dijon 2 buts à 1 ce samedi. Un succès laborieux avec un but victorieux dans les dernières secondes de jeu. Avec ce succès, Paris possède désormais 6 points d'avance sur son dauphin Monaco après 9 journées en L1.

Thomas Meunier a été attaquant dans sa jeunesse avant de basculer au poste de latéral droit. Ce samedi à Dijon, alors que les Neymar, Di Maria et Mbappé n'avaient pas la tête au football, le belge a prit le destin du PSG en main pour offrir au club de la capitale 3 points importants dans la course au titre. Ce match ne restera pas dans l'histoire entre une composition d'équipe surprenante de Unai Emery, des joueurs peu concernés (exemple avec un Di Maria transparant) et une équipe de Dijon disciplinée, Paris a eu les pires difficultés pour s'imposer. A la 70ème minute de jeu, Meunier ouvrait pourtant la marque (0-1) avant que Dijon ne réponde par un but magnifique à 20mètres à la 87ème (1-1). Dans les dernières secondes, Meunier a surgi à nouveau en reprenant un ballon relâché par le portier bourguignon (1-2). Grâce à ce succès, Paris est leader de la L1 avec 6 points d'avance sur Monaco son dauphin. Pour le prochain match de championnat, nul doute que les Parisiens seront plus réveillés en allant au vélodrome pour défier l'OM.