Ligue 1 - Le PSG prend provisoirement la tête grâce à son succès sur Montpellier (2-0)

Le PSG n'a pas raté son rendez-vous. Ce samedi pour la 34ème journée de L1, le PSG s'est imposé face à Montpellier 2 à 0. Ce succès permet à Paris de prendre provisoirement la tête de la L1 avec 3 points d'avance sur Monaco (2 matchs en retard) qui joue demain soir 21h15 face à Lyon.

Le PSG n'a cette fois-ci pas trop tremblé. Après son coup de chaud face à Metz (mardi dernier 3 buts à 2), les Parisiens se sont imposés face à Montpellier 2 buts à 0. Une victoire que le PSG a construit en deux temps. En première mi-temps après une séquence de 15-20 minutes à dominer les Héraultais, les joueurs du PSG ont ouvert la marque par l'incontournable Edinson Cavani (29'). L'uruguayen a marqué ce samedi son 31ème but de la saison en L1. La suite, Paris souffle, souffre un peu et rentre au vestiaire à 1-0. En deuxième mi-temps, le PSG reprend sa marche en avant et marque très vite par une frappe enroulée pied gauche magnifique de Angel Di Maria. 2-0, score final pour ce PSG qui prend la tête de la Ligue 1... provisoirement avec 3 points d'avance sur Monaco qui a deux matchs en retard. Le suspense reste entier dans cette L1.

En hommage au policier tué jeudi sur les Champs Elysées, le coup d'envoi de ce PSG - Montpellier a été donné par deux policiers