Ligue 1 : le PSG proche du titre, Nantes et Auxerre menacés de relégation, les enjeux de la 37e journée

La 37e journée de Ligue 1 de football , l'avant-dernière avant la fin de la saison, s'annonce palpitante. Tous les matchs vont se jouer ce samedi à 21 heures et l'avenir de plusieurs clubs pourrait être scellé dès ce week-end : Paris pourrait décrocher son onzième titre de champion de France, Lille devrait se qualifier pour la Ligue des Champions, et le FC Nantes pourrait sombrer en Ligue 2. Quels sont les enjeux de cette 37e journée ? France Bleu fait le point.

Paris champion ce week-end ?

Le PSG (84 points) pourrait enrichir son palmarès avec un onzième titre de champion de France samedi à 21 heures à Strasbourg, dépassant d'une unité le record qu'il co-détenait jusqu'alors avec Saint-Étienne. Les partenaires de Kylian Mbappé comptent six points de plus et une différence de buts largement supérieure à Lens, leur dauphin, ce qui rend leur sacre inéluctable.

Le club de la capitale, racheté par le fonds qatari QSI en 2011, s'apprête à rafler son neuvième titre sur les onze dernières saisons. Seuls l'AS Monaco (2017) et Lille (2021) ont contrarié sa suprématie nationale sur cette période.

Lens file vers la Ligue de Champions

Les Lensois se préparent de leur côté à fêter leur magnifique deuxième place, synonyme de Ligue des champions la saison prochaine, samedi à Bollaert, contre l'AC Ajaccio, déjà condamné à la relégation. Les Sang et Or, promus dans l'élite en 2020, sont quasiment à l'abri d'un retour de Marseille , troisième à cinq points derrière, qui reçoit Brest au Vélodrome sans Dimitri Payet, suspendu.

Seko Fofana, Salis Abdul Samed, Przemyslaw Frankowski et leurs coéquipiers célèbrent la victoire face à Reims le 12 mai 2023 © AFP - JEAN CATUFFE

À l'image de Jonathan Clauss, l'OM assure ne pas avoir complètement renoncé à la qualification directe pour la Ligue des Champions, même s'il n'a plus son destin en mains et qu'une victoire samedi contre Brest ne suffira pas. "On doit y croire, même s'il ne reste que 1% de chance" a confié le défenseur de Marseille. Sauf énorme surprise, l'OM devra donc se contenter de la 3e place du championnat, qui lui vaudra deux tours préliminaires au mois d'août avant d'avoir le droit de retrouver les poules de la Ligue des Champions.

Lutte acharnée pour la 4e place

Derrière le podium, une lutte acharnée se joue entre trois équipes pour arracher la quatrième place, qualificative pour la Ligue Europa, la petite coupe d'Europe : Monaco (65 points), Lille (63) et Rennes (62).

Dans ce contexte, la venue des Monégasques au Roazhon Park de Rennes s'annonce comme l'affiche la plus excitante de l'avant-dernière journée. Les supporters bretons seront au rendez-vous et la pression, maximale. Chez eux, les Rouge et Noir ont amassé 42 points cette saison, soit la deuxième meilleure récolte à domicile derrière Lens (49 pts).

Un succès permettrait à l'équipe dirigée par Bruno Genesio de revenir à hauteur de Monaco, pas vraiment à l'aise face aux cadors à l'extérieur. Mais cela ne serait peut-être pas suffisant pour doubler Lille qui, avant de recevoir Nantes, n'a perdu aucun de ses 15 derniers matches à Pierre-Mauroy.

Les Canaris relégués dès ce samedi ?

Auxerre (16e) et Nantes (17e) ont un objectif commun : éviter la relégation en Ligue 2. Un seul petit point sépare les deux équipes, à deux journées du terme de la saison. Dans cette bataille à distance, Auxerre semble posséder un léger avantage psychologique par rapport à des Nantais sans ressort , malgré un calendrier très compliqué et une différence de buts défavorable (-18 pour Nantes, -26 pour Auxerre). Mais le FC Nantes est au fond du trou, avec une série de 13 matches sans victoire en championnat depuis mi-février.

Le Nantais Moses Simon lors du match contre Brest début mai © Maxppp - Jerome Fouquet/PHOTOPQR/OUEST FRANCE

Le sort des Nantais pourrait donc être scellé dès samedi soir s'ils n'arrachent pas au moins un match nul à Lille et si Auxerre s'impose à Toulouse. Une hypothèse plausible dans la mesure où les Dogues sont en plein sprint européen tandis que le TFC, vainqueur 5-0 à Auxerre en janvier, est en roue libre depuis son titre en Coupe de France.

Le programme de la 37e journée

