Nice, France

C'est clairement le match le plus abouti de la saison que vient de signer le PSG à Nice. Une victoire 3 buts à 0 où Paris a été sérieux de la première à la dernière minute de jeu. Un succès grâce à un doublé de Neymar (21', 90+2') et un but de Christopher Nkunku (46'). Dans cette rencontre où Nice a terminé à 10, le PSG a pressé son adversaire comme jamais et travaillé un maximum ses replis défensifs. Du travail bien fait qui permet au PSG de rentrer dans l'histoire qui avec ses 8 victoires en 8 matchs de championnat égale un record vieux de 82 ans (*).

8 - @PSG_inside a remporté ses 8 premiers matches de la saison en Ligue 1 2018/19. C’est seulement la 2e équipe dans l’histoire du championnat à réussir pareille performance après l’Olympique Lillois en 1936/37 (5e au final). Gargantuesque. pic.twitter.com/FEL44AR5Ji — OptaJean ⭐⭐ (@OptaJean) September 29, 2018

Classement : Le PSG seul au monde