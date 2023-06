Ligue 1 : Le PSG rate sa sortie avec une défaite au parc face à Clermont (2- 3)

Les parisiens avaient pourtant mis toutes les chances de leur côté en ouvrant le score dès la 16ème minute sur une jolie tête décroisée de Sergio Ramos bien servi par Vitinha. Et dès la 21ème minute Mbappé doublait la mise sur un pénalty logique (2-0). Mais après une passe en retrait ratée de Verratti pour Donnarumma, Gastien réduisait le score à la 24ème minute (2-1) et Zeffane, défenseur, égalisait en renard des surfaces juste avant la mi-temps (2-2). Et c'est logiquement face à des parisiens décevants que les clermontois marquaient le but de la victoire à la 63ème par Kyei qui passait sans souci devant Bitshiabu (2-3). Une victoire méritée et une piètre prestation du champion.

Un champion qui aura été premier de la première à la dernière journée et qui finit ce championnat avec un tout petit point d'avance sur Lens. Il est temps de tourner la page, de dire au revoir à Sergio Ramos, Messi et Galtier et de repartir sur de nouvelles bases la saison prochaine. Saison que vous vivrez sur France Bleu Paris

