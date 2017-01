Ligue 1 - Le PSG rate une belle occasion face à Monaco (1-1)

Dans un bon match de ligue 1, le PSG et Monaco se sont quittés sur un score nul 1 partout. Paris a raté une énorme occasion de rattraper l'ASM au classement, les monégasques ont égalisé à la 90+2'. Le PSG reste 3ème à 3 points de Monaco le leader qui dimanche prochain affronte son dauphin Nice.

Le championnat s'est peut être joué sur un but dans les arrêts de jeu de cette 22ème journée. Une frappe sache ras de terre de Bernardo Silva qui a la 92ème minutes de jeu égalise pour Monaco face au PSG. Un nul pas illogique mais un nul qui ne fait pas les affaires des parisiens qui avaient ouvert le score à la 80' sur pénalty par Cavani. Dans cette rencontre, Paris a été en difficulté en deuxième mi-temps face à des monégasques qui ressemblent de plus en plus à un leader et peut être futur champion.

Prochain match pour le PSG, samedi à Dijon (20h) mais avant déplacement mercredi (21h) à Rennes 16èmes de finale de coupe de france.

VIDEO - débriefing du match avec Eric Rabesandratana