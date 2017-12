Une remontée fantastique face à une équipe décimée, une déculottée historique et un maintien au bout du suspense de l'ultime journée : voilà le résumé des trois visites de Caen au Parc des Princes depuis la remontée en Ligue 1, il y a trois saisons. Evidemment, on se demande bien à quel s'attendre ce mercredi.

Une fessée historique

En ce mois d'avril 2015, Caen n'est pas au mieux. Il n'a gagné qu'un seul de ses cinq derniers match, a fortiori péniblement face à Troyes (2-1), dernier du classement et déjà condamné à la Ligue 2. En plus, sa pépite Andy Delort n'est pas là.

Pourtant, dans ce match, où Paris marque d'entrée - une constante saison après saison - Caen joue plutôt bien, se créant même les meilleures occasions. Malheureusement, la maladresse de Ntibazonkiza et de Nkololo sera sévèrement punie. En huit minutes au début de la deuxième période, Paris inscrit trois buts. Au final, Caen repart de la Capitale avec six buts dans la musette, et le record de la plus lourde défaite de son histoire à l'extérieur dans l'élite.

Caen, maître du temps -additionnel-

Par deux fois, le SMC a ramené de la Capitale un nul inespéré et rocambolesque. En 2015, Caen est sur une lancée impensable quelques semaines auparavant. Derniers de L1 à la trêve avec 15 points, les Normands viennent d’enchaîner quatre victoires de rang pour s'extirper de la zone rouge.

Un beau redressement et une invincibilité dont tous les observateurs ainsi que les fans prévoient la fin lors de ce déplacement au Parc des Princes pour la Saint-Valentin. Une prédiction vérifiée d'entrée avec l'ouverture du score de Zlatan Ibrahimovic sur la première action du match après 40 secondes.

Avant la pause, Lavezzi double la mise et on sent la démonstration du champion inévitable au retour des vestiaires. Pourtant, rien de tout ça ne se passe. Trois jours plus tard, le PSG doit affronter Chelsea en huitième de finale de la Ligue des Champions, et ses joueurs mettent lâche du lest. Pas assez, car la corde casse pour trois joueurs, Cabaye, Marquinhos et Matuidi, remplacés. Très vite Aurier puis Lucas se blessent également.

Sans la moindre expulsion, Paris doit terminer à neuf : un cadeau du ciel pour un SMC qui retrouve des ailes. Malgré un pénalty oublié pour une main de Verratti, Caen revient au score tout d'abord, par Sala (89'), puis égalise grâce à un coup franc magique de Bazile (91').

Le maintien par Rodelin

Deux saisons plus tard, Caen n'est pas sur la même dynamique. Après une saison en dent de scie, le SMC doit venir chercher son maintien au Parc des Princes lors de l'ultime match. La date est marquée, et redoutée, depuis le début de la saison.

La chance des Normands, c'est l'incroyable saison de l'AS Monaco, déjà sacrée championne de France devant un PSG désabusé. En ce 20 mai, Paris n'est pas là pour gagner mais pour offrir un cadeau d'adieu à Maxwell, cinq ans et 214 matchs sous le maillot parisien.

Avec une équipe décimée, composée de revanchards ayant peu jouer durant l'année, Caen va vite céder, sur un tir écrasé des 20 mètres de Rabiot. Sur le coup, c'est la Ben Youssef et Vercoutre qui offrent le cadeau. Heureusement, le PSG sait bien recevoir.

Il concède d'abord un pénalty, que Rodelin manque, puis un but, injustement refusé pour hors-jeu. Finalement, ce sont les Brésiliens qui vont donner le cadeau. Une mauvaise relance de Silva, un marquage lâche de Maxwell et c'est Rodelin qui offre le maintien au Stade Malherbe.

Alors qu'en sera-t-il cette saison ? Aura-t-on droit à un nouveau scénario invraisemblable ?