Ligue 1 - Le PSG recolle en tête dans la douleur (Victoire 1-0 face à Nancy)

Ce samedi, le PSG a du s'arracher pour l'emporter face à Nancy 1 à 0. Un succès pour la 28ème journée de L1 qui replace le PSG ex-aequo avec Monaco, le leader qui joue dimanche (21h) face à Nantes. Paris peut désormais pense à 100% à son 8ème retour de Ligue des Champions face à Barcelone (08/03).

Qu'on se le dise, le PSG de Unai Emery n'aime pas les équipes défensives. La preuve encore avec cette rencontre de la 28ème journée de L1 qui a vu Nancy vendre sa peau chèrement face à une équipe parisienne remaniée et pas très inspirée. Il aura fallu attendre la 80ème minute de jeu et un faute pas forcément évidente dans la surface sur Serge Aurier pour voir le PSG respirer avec un pénalty transformé par Edinson Cavani. 1 but à 0, suffisant pour le PSG qui s'impose sur le plus petit des scores mais qui recolle au classement avec Monaco qui joue ce dimanche (21h). Prochain match en championnat pour Paris dimanche prochain avec un déplacement à Lorient. Avant cela, le PSG va pouvoir se concentrer sur son match retour face au FC Barcelone (mercredi au camp Nou 20h45) en Ligue des Champions.